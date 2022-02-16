Ташкент, , 14:25 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам поддержки животноводческой отрасли. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба президента страны.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«На совещании было поручено в десятидневный срок начать раздачу 350 тысяч овец и коз на кооперативной основе. На это будет выделено 100 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям животноводческой отрасли совместно с хакимами (руководители) областей и районов поручено в недельный срок начать работы по созданию 67 крупных овцеводческих и козаводческих ферм.

«В соответствии с поручением главы государства, хакимы областей должны обеспечить работой 150 тысяч человек в 2022 году за счет развития каракульской, овцеводческой, козьей и шерстяной отраслей», — говорится в сообщении.