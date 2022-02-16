Сеул, 16 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Представители внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи проводят консультации о возможной организации визита президента США Джо Байдена в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Известно, что в мае глава Белого дома планирует совершить визит в Японию для участия в Четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), в котором также примут участие главы Японии, Индии и Австралии.

Предполагается, что Байден посетит Южную Корею после завершения программы визита в Японию.

Если визит состоится, то Байден впервые с момента инаугурации посетит две союзнические страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Скорее всего, в ходе визита американский лидер встретится с вновь избранным президентом Южной Кореи, который вступит в должность 9 мая.