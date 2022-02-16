Москва, 16 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Закон о штрафах за оказание услуг по переводу денег нелегальным онлайн-казино и лотереям подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 16 февраля на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Штрафы вводятся за нарушение установленных запретов и ограничений на услуги по переводу средств. В случае нарушений, допущенных платёжным агентом или оператором связи, включая почтовую, штраф для юридических лиц составит от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Их должностных лиц оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Штраф в таких же пределах предусмотрен для должностных лиц кредитной организации, которая не откажет клиенту в переводе денежных средств, в том числе электронных, либо нарушит запрет на заключение договора с ним, либо не примет меры к расторжению уже заключенного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, закон направлен против незаконной организации лотерей и азартных игр. Он призван стимулировать банки, платёжных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению своих обязанностей. Госдума приняла его в итоговом, третьем чтении 26 января, Совет Федерации одобрил 11 февраля 2022 года.

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