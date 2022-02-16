Душанбе, , 14:23 — REGNUM Получение паломнической визы в Таджикистане является бесплатным. Об этом 16 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на посольство Саудовской Аравии в Душанбе.

Душанбе Hans Birger Nilsen

«Информация о том, что виза стоит 500 долларов, не соответствует действительности», — подчеркивает дипведомство.

Заявление сделано представителями посольства вслед за соответствующими сообщениями в СМИ.

«Посольство Королевства Саудовская Аравия в Таджикистане выдает визы для совершения умры бесплатно. Сообщения о том, что Королевство взимает плату за выдачу виз для паломничества, являются необоснованными», — говорится в заявлении посольства.