Нижний Тагил, Свердловская область, 16 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Нижней Тагил Свердловской области снова накрыло смогом. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

Polly clip Смог

Синоптики спрогнозировали метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены НМУ первой степени. Смог продержится в городе до конца недели. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 20 часов 18 февраля.

Напомним, смог накрывал Нижний Тагил и в конце января. Он продержался в городе почти неделю. Тогда местные жители жаловались на сильный химический запах. Они также сетовали на тошноту и головную боль.