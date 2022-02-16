Чита, 16 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В январе 2022 года цены на потребительском рынке Забайкальского края по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 1,3%, в том числе на продовольственные товары — на 2,3%, непродовольственные товары — на 1,1%. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Овощи

Отмечается также, что значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодовоовощной продукции.

Так, повышение цен было отмечено на помидоры свежие (на 40,0%), чеснок (на 35,2%), капусту белокочанную свежую (на 27,5%), огурцы свежие (на 14,7%), грибы свежие (на 12,2%), морковь (на 6,9%), зелень свежую, свёклу (на 4,4%), картофель (на 4,2%). Также рост цен наблюдался на такие продукты питания, как мука (на 6,1%), макаронные изделия (на 4,9%), сельди (на 3,1%), сыр (на 2,6%), крупа, рыба и морепродукты (на 2,4%), алкогольные напитки (2,3%). От 2,0% до 0,6% выросли цены на мясо и птицу, консервы овощные, мясные и рыбные, мороженое, чай, кофе, какао, яйца, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты и цитрусовые, сахар.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,9%. Продукты питания подорожали на 1,8%. Значительно увеличились цены на овощи — на 18,7%.

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