Москва, , 14:19 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что он против трудовых мигрантов, однако задача требует решения на уровне Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я против мигрантов. Я против. Давайте тогда скажем, как мы будем решать эту задачу. Эта тема, которая требует решения на уровне Государственной думы. Давайте вырабатывать позицию». — сказал Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам Госдумы представить свои предложения, курировать работу он предложил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия»).