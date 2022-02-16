Москва, 16 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что он против трудовых мигрантов, однако задача требует решения на уровне Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Я против мигрантов. Я против. Давайте тогда скажем, как мы будем решать эту задачу. Эта тема, которая требует решения на уровне Государственной думы. Давайте вырабатывать позицию», — сказал Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам Госдумы представить свои предложения, курировать работу он предложил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия»).