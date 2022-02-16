Архангельск, , 14:19 — REGNUM Архангельские власти собираются внедрить альтернативный способ обеспечения жильем сирот.

Жилищные условия Kakprosto.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном собрании депутатов, несмотря на ежегодное увеличение средств областного бюджета на предоставление жилья для сирот, проблема остается актуальной: очередь ежегодно растет, а муниципальные образования испытывают трудности с приобретением жилья для детей-сирот. Поэтому предложено расширить меры социальной поддержки по обеспечению жильем данной категории граждан за счет областного бюджета.

Чтобы разгрузить муниципалитеты, правительство региона разработало законопроект, предполагающий предоставление сиротам жилищных сертификатов.

Стоимость сертификата составит более 2 млн 316 тыс. рублей и будет индексироваться. Сертификат будет предоставляться только на приобретение в собственность жилья и при условии удовлетворительной адаптации заявителя к самостоятельной жизни. Критерии такой адаптации установлены законопроектом. Например, обязательное трудоустройство, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, алкогольной или наркотической зависимости на день обращения.

«Это первый шаг в решении вопроса об альтернативных формах обеспечения жильем детей-сирот. Мы понимаем, что тема непростая, нюансов много, и, безусловно, будем еще не раз возвращаться к этому вопросу», — заявила председатель парламентского комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области квартиры до сих пор не получили 1537 сирот, более пятисот из них ждут предоставления жилья по решению суда.