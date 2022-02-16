Вашингтон, 16 февраля 2022, 14:19 — REGNUM Стриминговый сервис Paramount Plus снимет фильм на основе популярной детской песни Baby Shark. Об этом 16 февраля пишет Billboard.
Премьера фильма запланирована на 2023 год. Картину спродюсируют Nickelodeon Animation и Pinkfong Company. Другие подробности производства киноленты пока не раскрывают.
ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года клип на песню Baby Shark побил рекорд YouTube по количеству просмотров. За пять лет ролик посмотрели более 10 млрд раз.
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