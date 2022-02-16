Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Стриминговый сервис Paramount Plus снимет фильм на основе популярной детской песни Baby Shark. Об этом 16 февраля пишет Billboard.

Baby Shark

Премьера фильма запланирована на 2023 год. Картину спродюсируют Nickelodeon Animation и Pinkfong Company. Другие подробности производства киноленты пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года клип на песню Baby Shark побил рекорд YouTube по количеству просмотров. За пять лет ролик посмотрели более 10 млрд раз.

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