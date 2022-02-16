Воронеж, , 14:18 — REGNUM Подозреваемый в мошенничестве заместитель председателя городской Думы Воронежа арестован по решению суда, сообщила 16 февраля корреспонденту ИА старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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«Сегодня по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемого в мошенничестве судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 апреля 2022 года», — сообщила представитель следственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении вице-спикера гордумы по статье о мошенничестве — он подозревается в незаконном получении 9,2 млн рублей. Это уже второй вице-спикер действующего состава гордумы, оказавшийся под следствием. В настоящее время суд рассматривает дело в отношении Александра Провоторова, который недавно сложил полномочия зампредседателя гордумы.

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