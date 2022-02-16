Москва, , 14:18 — REGNUM Региональные власти имеют все механизмы для решения проблем, связанных с нарушением режима строительных работ. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Законодательство сегодня это до конца не урегулировано. Можно посмотреть, конечно, но регионы, которые хотят этим заниматься, они имеют все рычаги», — заявил Хуснуллин.

«Могу из своего личного опыта рассказать: когда нам надо было в Москве остановить стройку, если по просьбе жителей, мы её останавливали. Но у меня есть другой пример: станция Жулебино… было два пути решения: либо строим круглосуточно, либо четыре года в стандартном режиме. Весь дом проголосовал, что два года будем терпеть ради метро. Поэтому смотря какая стройка», — указал он.