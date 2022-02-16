Чебоксары, , 14:17 — REGNUM Школы в столице Чувашии, где утром были эвакуированы учащиеся и сотрудники, вернулись к работе в штатном режиме. Подозрительных предметов в образовательных учреждениях не обнаружили, сообщает управление образования администрации Чебоксар.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве информируют, что все 18 школ возобновили работу после массовой эвакуации. Это коснулось свыше 10 тыс. человек.

«Причиной стали электронные сообщения о минировании, поступившие на почту руководства учреждений», — говорится в сообщении.

На время работы правоохранителей учебный процесс был приостановлен.

«Подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью учащихся и сотрудников, не обнаружено. Образовательные учреждения продолжили работу в штатном режиме», — отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 февраля в Чебоксарах эвакуировали учащихся и сотрудников двух корпусов электромеханического колледжа и 18 школ, в том числе 13 из них расположены в Московском районе, пять — в Ленинском районе. Людей эвакуировали в близлежащие здания.

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