Красногорск, , 14:47 — REGNUM На территории Подмосковья вблизи поселка Нахабино городского округа Красногорск начинается строительство нового образовательного комплекса. Об этом 16 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа №36 3653.ru

В рамках этой работы планируется возвести общеобразовательную школу на 900 учащихся с блоком детского сада на 150 мест.

«В ближайшее время подрядчик выйдет на площадку. Сдать образовательный комплекс планируется в 2023 году», — сказано в сообщении.

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