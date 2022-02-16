Красногорск, 16 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. На территории Подмосковья вблизи поселка Нахабино городского округа Красногорск начинается строительство нового образовательного комплекса. Об этом 16 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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В рамках этой работы планируется возвести общеобразовательную школу на 900 учащихся с блоком детского сада на 150 мест.

«В ближайшее время подрядчик выйдет на площадку. Сдать образовательный комплекс планируется в 2023 году», — сказано в сообщении.