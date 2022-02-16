Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM На дочь избитой мигрантами жительницы Екатеринбурга напали несколько человек. Её слова приводят местные СМИ.

Мигранты

(сс) lamuk_lamuk

Женщина рассказала, что её дочь позвонила ей и позвала на помощь. А когда та прибежала, девушку держали трое подростков. Они её пихали, дёргали. Один повалил сзади, двое начали бить.

«Они были очень агрессивные, я успела только сказать: «Вы что делаете?» И они набросились на меня. Даже не испугались взрослого человека», — цитирует её Е1.ru.

По данным издания, женщина является педагогом и занимается в том числе и трудными подростками. Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 11 февраля вечером. Мигранты избили женщину и её дочь. Между тем, в полиции считают, что к преступлению причастен только один из налётчиков. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на контроль.

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