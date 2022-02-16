Хартум, 16 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Двое человека были застрелены органами безопасности Судана в ходе демонстрации с требованием освободить заключенных и изгнать военное правление. Один протестующий был убит в результате беспорядочных выстрелов в Хартуме, а второй был застрелен в городе Омдурман. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Тысячи людей вышли на улицы Хартума и многих других городов Судана, проведя крупнейшую за месяц акцию протеста против военной хунты и дойдя до резиденции главы страны. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые подошли к заброшенным зданиям парламента в Омдурмане. Протестующие заблокировали одну из главных улиц города камнями.

«Мы не позволим военным и бывшему режиму вернуться к власти. Мы свободное и демократическое поколение», — отметила 19-летняя студентка Сара Ахмед, участвовавшая в протестах.

По данным медиков, после октябрьского государственного переворота, силами безопасности было убито около 80 человек. Военные и полицейские заявляют о запрете мирных шествий, оправдывая свои действия тем, что сотрудникам сил безопасности приходилось защищаться от нападений протестующих. Суданская полиция сообщила, что 102 полицейских получили тяжелые ранения.

После военного переворота, произошедшего в конце октября 2021 года, в Судане почти ежедневно проходят демонстрации в поддержку установления гражданского правления.