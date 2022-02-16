Ташкент, , 14:15 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам поддержки животноводческой отрасли. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба президента страны.

Овца André Karwath

На совещании подчеркнута важность резкого увеличения поголовья овец и коз, поощрения населения к ткачеству изделий из шерсти и получению сиротствующего дохода. Подчеркивалось, что до конца года будет запущено 133 проекта в этой сфере с льготным кредитованием.

«На приобретение племенных овец и коз для производства шерсти и молока выделят кредиты с льготным периодом от 3 до 5 лет», — отметил президент.

Также, по его словам, будут выдаваться кредиты; с льготным периодом от 9 до 12 месяцев на закуп шерсти и молочной продукции животноводческими хозяйствами у населения.

Кроме того, отметил Мирзиёев, в стране будут выделяться кредиты с льготным периодом от 3 до 10 лет на создание комбикормовых, а также мясо-молочных производств, заводов по обработке шерсти.