Минск, 16 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Санкционное давление Запада на Белоруссию только усилилось, однако попытки западных стран оказать давление на республику провалились. Об этом 16 февраля в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется», — подчеркнул он.

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Однако есть и позитивные стороны, указал министр. Так, по его словам, давление на страну помогло тому, что белорусские предприятия стали работать гибче и мобильнее, они смогли диверсифицировать свои экспортные поставки и даже нарастили их.

Макей добавил, что Запад стремится дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии, «удушить» её экономику и обвалить уровень жизни населения.

«Уже ясно, что попытки эти провалились, — отметил глава внешнеполитического ведомства. — Мы выросли из коротких штанишек, у нас есть союзники и партнёры, понятны наши интересы. Мы не позволим относиться к Белоруссии без уважения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что давление на Белоруссию по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Он подчеркнул, что новые вызовы и угрозы государственности Белоруссии были и будут, в этом никто не сомневается. Лукашенко не исключает, что Запад может пойти на провокации для того, чтобы иметь повод ввести дополнительные санкции против республики.