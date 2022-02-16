Чита, , 14:15 — REGNUM За период с 5 по 11 февраля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен коснулся яблок (5,6%). Об этом 16 февраля информируют территориальное управление государственной статистики.

Яблоки (сс) MarcoRoosink

Также цены выросли на: картофель — 5,2%, морковь — 4%, рис шлифованный — 3%, баранину, кроме бескостного мяса — 2,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, творог — 2,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 1,7%, капусту белокочанную свежую — 1,5%, говядину, кроме бескостного мяса — 1,3%, сметану, помидоры свежие — 1,2%, бананы — 1,1%, смеси сухие молочные для детского питания, свёклу столовую — 1%, сахар-песок — 0,9%, пшено — 0,8%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, консервы овощные для детского питания, крупу гречневую-ядрицу — 0,5%, соль поваренную пищевую, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 0,4%, вермишель — 0,3%, сыры сычужные твердые и мягкие — 0,2%.

Напомним, забайкальская региональная служба по тарифам и ценообразованию тем временем информирует о том, что говядина подешевела. Её средняя ценя в первую неделю февраля составляла от 100 до 102 рублей за килограмм.

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