Нджамена, 16 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Новостному агентству RFI Kiswahili удалось получить запись, на которой, как утверждается, лидер повстанческой группировки «Союз сил сопротивления» (UFR) в Чаде Тиман Эрдими беседует со специальным советником президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Абулхассимом Альгони Тиджани.

Как следует из записи, глава UFR выразил намерение убедить российскую частную военную компанию «Группа Вагнера», действующую на территории ЦАР, помочь «отстранить от власти председателя ныне действующего Переходного военного совета», президента Чада Махамата Идриса Деби. При этом руководитель повстанцев называет «Группу Вагнера» «дьяволом». Затем Эрдими начал рассказ о своих контактах с министром сельского хозяйства ЦАР и его безуспешных попытках встретиться с Фостеном-Арканжем Туадерой, президентом ЦАР.

Правительство Чада сообщило, что о переговорах с Эрдими не может быть и речи. Власти пояснили, что глава UFR отказался от участия в предыдущих переговорах в Дохе.

«Под предлогом изгнания из страны Франции, он намерен прекратить деятельность Переходного военного совета. Но если Тиман Эрдими может пойти на сделку с «дьяволом», чтобы посеять смуту и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, то дело принимает серьезный оборот. Мы не допустим, чтобы этот человек, планирующий начать войну, когда население стремится к миру, присутствовал на предварительных переговорах», — заявил официальный представитель правительства Чада Абдераман Куламаллах.

Кроме того, правительство Чада отметило близость отношений между Тиманом Эрдими и специальным советником президента ЦАР и наличие тайных сговоров между членами правительства Туадеры и лидером повстанцев.