Ярославль, , 15:18 — REGNUM Возврат в муниципалитет Ярославля выборов депутатов только по одномандатным округам позволит оживить политическую действительность в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

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Отказ от партийных списков открывает больше возможностей для самовыдвиженцев и позволяет людям голосовать за реальных кандидатов, хоть прежняя система имела и свои плюсы, считает эксперт.

«Мы понимаем, что сама идея партийного представительства была в некоторый ущерб мажоритарной системе принята, потому что было желание всё-таки дать возможность партиям обрести некоторую силу, некие возможности политические, закрепиться в политической системе», — отметил Анатолий Гагарин.

При этом эксперт подчеркнул, что зачастую партийные кандидаты не имеют необходимого политического веса и не вызывают интереса у электората.

«И в связи с этим, конечно же, сам по себе мажоритарный принцип предполагает участие интересных и популярных лидеров общественного мнения. Которые могли бы действительно собрать электорат. Поэтому запрос есть. Насколько он будет соответствовать реальным возможностям и сумеют ли эти кандидаты действительно добиться успеха? У меня есть определённые сомнения, что это сразу произойдёт. Но, по крайней мере, здесь можно говорить о том, что такая попытка будет реализована и возможность предоставлена. С другой стороны мы понимаем, что это, конечно же шаг, который позволяет оживить политическую действительность и дать возможность всем желающим поучаствовать в выборах», — пояснил Анатолий Гагарин.

Анатолий Гагарин провёл параллель между решениями муниципалитета Ярославля и Ярославской областной думы, которая накануне внесла изменения в законодательство о выборах губернатора. Теперь кандидат в губернаторы может быть самовыдвиженцем. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов полагает, что речь идёт о некоем новом опыте формирования политического пространства.

«Учитывая, что 14 губернаторов возглавили региональные отделения «Единой России», на этом фоне, конечно, этот шаг будет рассматриваться если не под микроскопом, то под увеличительным стеклом точно. Ярославская область попала в топ новостей, и я думаю, что уже сейчас, на этапе подготовки к выборам могут судить, что Ярославская область будет самая передовая во всех смыслах», — сказал Анатолий Гагарин.

Выборы по новым правилам как депутатов муниципалитета, так и губернатора пройдут в Единый день голосования в сентябре 2022 года.

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