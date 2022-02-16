Москва, 16 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. 137 уникальных пар, где в сделках поставщиком выступает предприятие малого или среднего бизнеса (МСП), а заказчиком — крупная компания с госучастием, — имели прямые или косвенные признаки аффилированности в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты Корпорации МСП (КМСП), изучив результаты впервые проводившегося мониторинга.

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Всего пары, где выявлена аффилированность заключили в минувшем году 410 договоров на общую сумму более 13 млрд руб.

КМСП изучило деятельность 1839 крупнейших заказчиков — госкомпаний, среди которых — ВТБ, «Ростелеком», РЖД, «Почта России», «Транснефть», «Сбер» и другие. В общем объеме закупок госкомпаний у МСП, который в прошлом году превысил 4,3 трлн руб., доля сделок с признаками аффилированности составила 0,3%.

Как сообщают «Ведомости», признаки аффилированности выявлялись по наличию прямой связи через владение долями в уставном капитале, аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, совпадение номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика. Прямую связь в общем объеме заключенных договоров закупок обнаружили через владение долями в уставном капитале — у 49 пар поставщиков и заказчиков, аффилированность поставщиков с органами управления заказчиков — у 36 пар, принадлежность к одной группе лиц — у 11 пар. Еще у 48 пар прослеживаются признаки косвенной аффилированности, в том числе через общие номера телефонов и адреса.