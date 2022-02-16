Бухарест, 16 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В учебном центре Национальной армии Румынии в Ватра-Дорней прошли молдавско-румынские военные учения JCET-2022 (Joint Combined Exchange Training). Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба министерства обороны Молдавии.

Зимние учения

По данным ведомства, в совместных манёврах приняли участие военнослужащие молдавского батальона специального назначения «Фулжер» и румынского батальона спецопераций «Бэняса-Отопень». В учения входили выполнение заданий в горных условиях и боевая стрельба.

«Целью этих учений является повышение уровня оперативной совместимости, синхронизация оперативных процедур между военнослужащими двух подразделений и отработка возможностей для выполнения специальных задач», — сообщили в минобороны.

Стоит отметить, что молдавские военнослужащие участвуют в военных учениях в формате JCET с 2009 года. Формат был создан для отработки совместимости спецназа США со спецназом других стран. В Румынии эти учения проходят ежегодно.