Москва, , 14:12 — REGNUM Когда дело доходит до технологического апгрейда, выигрывают те, кто входит в технологии первыми — они собирают все сливки, наращивают клиентскую базу, оттачивают механизмы, чтобы сделать пользовательский опыт наиболее удобным заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Поэтому в рвении банкиров заскочить в цифровой поезд первыми нет ничего удивительного, особенно во время, когда предложения по условиям и тарифам, доступным опциям и удобстве мобильного приложения от банка к банку сравнялись, а чем то отличаться, чтобы быть конкурентоспособными надо.

В чем плюсы цифрового рубля? Почему это выгодно банкам и клиентам?

С учетом, что доля безналичных платежей в стране достигла 75% и выросла с конца 2020 г. на 5,5 п. п. Через 3−4 года процент безналичных платежей в стране, по оценкам Visa, может вырасти до 90%, банки тратят все больше средств на транзакции, в конечном итоге платит за все потребитель.

Технологии цифрового рубля снизят стоимость операций, сделают их доступными без интернета, а также обезопасит средства. Цифровой рубль — это уникальный код, который легко отследить в случае хищения или утраты.

Но кроме очевидной выгоды, есть и минусы. Так, внедрение цифрового рубля потребует дополнительных затрат со стороны банкиров и бизнеса.

Банкам и торговым организациям придётся адаптировать свои системы расчётов под новую цифровую валюту, проапгрейдить платежную инфраструктуру.

И это только одна из сложностей, которая будет тормозить популяризацию цифрового рубля. Вторая — потребительский консерватизм и недоверие. Для смены пользовательских привычек потребуется много времени.

При этом сомнений, что после эксперимента внедрение цифрового рубля продолжиться — нет.

Нужно понимать, что ЦБ РФ активно развивает инструменты для эффективного мониторинга за ходом денежных средств, а цифровой рубль сделает систему более прозрачной и контролируемой», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубля.

Читайте также: Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях