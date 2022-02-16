Москва,
16 февраля 2022, 14:12 — REGNUM Когда дело доходит до технологического апгрейда, выигрывают те, кто входит в технологии первыми — они собирают все сливки, наращивают клиентскую базу, оттачивают механизмы, чтобы сделать пользовательский опыт наиболее удобным заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Поэтому в рвении банкиров заскочить в цифровой поезд первыми нет ничего удивительного, особенно во время, когда предложения по условиям и тарифам, доступным опциям и удобстве мобильного приложения от банка к банку сравнялись, а чем то отличаться, чтобы быть конкурентоспособными надо.
В чем плюсы цифрового рубля? Почему это выгодно банкам и клиентам?
С учетом, что доля безналичных платежей в стране достигла 75% и выросла с конца 2020 г. на 5,5 п. п. Через 3−4 года процент безналичных платежей в стране, по оценкам Visa, может вырасти до 90%, банки тратят все больше средств на транзакции, в конечном итоге платит за все потребитель.
Технологии цифрового рубля снизят стоимость операций, сделают их доступными без интернета, а также обезопасит средства. Цифровой рубль — это уникальный код, который легко отследить в случае хищения или утраты.
Но кроме очевидной выгоды, есть и минусы. Так, внедрение цифрового рубля потребует дополнительных затрат со стороны банкиров и бизнеса.
Банкам и торговым организациям придётся адаптировать свои системы расчётов под новую цифровую валюту, проапгрейдить платежную инфраструктуру.
И это только одна из сложностей, которая будет тормозить популяризацию цифрового рубля. Вторая — потребительский консерватизм и недоверие. Для смены пользовательских привычек потребуется много времени.
При этом сомнений, что после эксперимента внедрение цифрового рубля продолжиться — нет.
Нужно понимать, что ЦБ РФ активно развивает инструменты для эффективного мониторинга за ходом денежных средств, а цифровой рубль сделает систему более прозрачной и контролируемой», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубля.
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