16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Контингент армии США в Сирии, созданный под предлогом борьбы с международным террористом, развернул масштабную торговлю контрабандным топливом. Для защиты американских интересов в регионе создаётся марионеточное правительство и вооружённые формирования, цель которых — не допустить сирийское правительство до стратегически важных нефтяных месторождений. США превращают Восточную Сирию в собственную колонию и готовят новый конфликт на Ближнем Востоке и используют для этой цели все доступные методы.

Джон Доу, , 19:24 — REGNUM США активизировали процесс отделения Восточной Сирии от остальной территории страны. В провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор создаются альтернативные органы местной власти, де-факто подчиняющиеся командованию американского оккупационного контингента, нелегально находящегося на сирийской территории. В регионе создано собственное «правительство» — так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС), «полиция» — «QSD» («Касд») и вооружённые силы.

Военный транспорт СДС и США Twitter@cmoc_sdf

Примечательно, что изначально силовые структуры СДС комплектовались из курдских добровольцев-ополченцев, защищавших свои дома от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако позднее в их ряды вступили многие боевики так называемой «умеренной сирийской оппозиции», выступающие против правительства Башара Асада в Дамаске. К 2022 году под контроль СДС перешёл ряд территорий за пределами районов исторического проживания сирийских курдов. Местное арабское население сначала с радостью встретило курдов как освободителей от режима ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако затем отказалось признавать их в качестве своих властей.

Однако при активном участии США народное недовольство удалось погасить. Частично — благодаря подкупу глав местных племён, которым американцы заплатили деньгами, вырученными с продажи контрабандной сирийской нефти. А частично — благодаря жёсткой репрессивной политике, которую США и их курдские союзники проводят в отношении несогласных.

За годы оккупации Восточной Сирии, полиция «Касд» десятки раз применяла боевое оружие для разгона акций протеста местного населения. В ряды «полиции» активно влились многие бывшие боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые охотно применяют оружие против мирных жителей. Кроме того, «Касд» похищает несогласных и сажает их в тюрьмы, где повергает побоям и пыткам. Курдская «полиция» не гнушается захватом заложников и другими, по сути, террористическими методами. В случае, где протест не удаётся подавить «собственными силами», на помощь своим протеже приходит армия США.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

Главным противником режима СДС в восточной Сирии являются вооружённые формирования партизан, выступающих против американской оккупации. Они регулярно устраивают засады и диверсии, нападая на патрули курдской полиции и обстреливая американские военные базы.

Однако эти отряды малочисленны и не могут противостоять армии США и марионеточной администрации «Сирийских демократических сил». «Полиция» «Касд» изымает у местного населения оружие и арестовывает всех, кто подозревается в лояльности к сирийскому правительству.

Но даже при финансовой поддержке США администрация СДС не может создать полноценную армию взаимен разрозненных отрядов ополчения и полицейских формирований. Во-первых, большая часть арабского населения Восточной Сирии не желает служить под командованием курдских командиров. Во-вторых, многие местные жители поддерживают сирийское правительство. Или, скорее, категорически не поддерживают американскую оккупацию.

Чтобы пополнить свои ряды новыми рекрутами, администрация СДС пошла на радикальные меры, начав кампанию по принудительной мобилизации в ряды своих вооружённых формирований. Отряды «Касд» проводят рейды в городах Ракка, Табка, Хасака, оцепляя отдельные районы и похищая мужчин и подростков. Похищенные попадают в лагеря военной подготовки для прохождения курса обучения сроком на девять месяцев. Побег из лагеря приравнивается к дезертирству и жёстко наказывается.

Также «Сирийские демократические силы» активно ведут вербовку среди жителей лагерей беженцев — самых безответных жертв, чьи права не защищает ни одна из сторон войны в Сирии. Отряды «Касд» окружают лагеря и забирают подростков в возрасте 14−16 лет, которые считаются более лояльными, чем взрослые мужчины. Все рекруты доставляются на военные базы, расположенные как можно дальше от их дома. Те, кто не желает служить в рядах армии СДС, должны заплатить взятку в несколько сотен долларов — очень большая сумма по местным меркам.

По оценке сирийских СМИ, сведения о начале принудительной мобилизации позволяют сделать вывод о том, что проамериканская администрация Восточной Сирии намеревается создать собственную армию численностью в несколько десятков тысяч человек. Единственная цель, для которой СДС и их старшим партнёрам может понадобиться такая сила — война против сирийского правительства и его вооружённых сил. А значит, США готовят новый этап гражданской войны в Сирии, но на этот раз делают ставку не на радикалов, а на «демократическую альтернативу» «диктатуре» Башара Асада.