Джакарта, , 14:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял представителей Всемирного банка в президентском дворце в Джакарте, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

На встрече обсуждались несколько важных вопросов, таких как председательство Индонезии в G20, энергетический переход, окружающая среда, борьба с пандемией и региональные проблемы.

«Мы говорили о новой столице, дискуссия была очень обширной, а также говорили о ситуации в Мьянме», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии.

Всемирный банк оказывает поддержку G20 в Индонезии.

Президент Индонезии также выразил обеспокоенность тенденцией роста мировых цен на продовольствие, который может угрожать восстановлению мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева сделала заявление о ситуации вокруг Украины.

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