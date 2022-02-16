Москва, 16 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Предсказать, как именно будет выглядеть метавселенная, сейчас невозможно. Об этом 16 февраля заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

«Никто не знает, что такое метавселенная. Это «хайповое» словосочетание. Но с точки зрения тенденций то, что сейчас подразумевается под метавселенной, очень легко — это соединения трех составляющих: материального, биологического и информационного миров», — сказал Мариничев.

Но как именно будет выглядеть все перечисленное пока никто не знает, отметил эксперт.

«Когда придумали интернет, то, по сути своей, его представляли как некую коммуникационную среду. Но во что превратился интернет через 30 лет, тогда никто не думал, что, по сути, вся экономика и вся коммуникация перейдет в интернет. То же самое и с метавселенными. Как это будет выглядеть не знает никто. И реально метавселенная плотно войдет в нашу жизнь лет через 15», — заявил интернет-омбудсмен.