Москва, , 14:18 — REGNUM Европе не удастся полностью компенсировать поставками сжиженного газа импорт газа из РФ. Об этом вице-премьер России Александр Новак написал в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».

Александр Новак Kremlin.ru

«Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа», — отметил Новак.

По его словам, даже частичная замена европейскими странами российского газа сжиженным может привести к очередной волне газового кризиса в Азии.

После снижения «азиатской премии» СПГ переориентировали на Европу. В январе 2022 года поступление природного газа из импортных терминалов СПГ дошло до рекордных за всю историю значений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйензаявила, что сокращение поставок российского газа теперь не опасно для ЕС. Определённый результат дают переговоры с основными поставщиками СПГ о том, чтобы перенаправить часть партий в Европу.

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