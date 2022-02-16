Ташкент, , 14:08 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам поддержки животноводческой отрасли. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба президента страны.

Овца lenaa87

На совещании отмечалось, что в Узбекистане поголовье скота увеличилось на 1,2 млн голов, а количество племенных ферм увеличилось в три раза.

«При этом уровень обеспеченности мясом во многих районах составляет менее 40%, а хакимы (руководители) этих районов не планируют запуска конкретных проектов в 2022 году», — подчеркнул президент.

Мирзиёев указал, что необходимо организовать обучающий семинар для хакимов районов, руководителей сельскохозяйственных отраслей в области животноводства, овцеводства, козоводства, коконного и шерстяного производства.