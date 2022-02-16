Чита, 16 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Забайкальское территориальное управление госсстатистики известило о ценовых изменениях на рынке автомобильного топлива.

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За период с 5 по 11 февраля 2022 года цены на бензин автомобильный марки АИ-92 увеличились на 0,1%. Цены на бензин автомобильный марок АИ-95 и АИ-98 остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,02%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 28 января 2022 года цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 в Забайкалье увеличились на 0,4%

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