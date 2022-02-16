Москва, 16 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Москве опрошены родители двух восьмимесячных близнецов, госпитализированных в тяжёлом состоянии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

(сс)kheinz Ребенок

По факту случившегося продолжается прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Напомним, детей нашли в захламлённой квартире в жилом доме на улице Плеханова. По предварительной информации, мальчиков не кормили некоторое время.

«Ранее семья состояла на учёте, как находящаяся в социально-опасном положении, мужчина и его супруга были лишены родительских прав в отношении восьми несовершеннолетних детей 2006, 2007, 2013, 2015, 2017, 2019 г. р. и двоих детей 2018 г. р.», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.