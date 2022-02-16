Пенза, , 14:12 — REGNUM Усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду ожидается 17 февраля в Пензенской области. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Кацусика Хокусай. Порыв ветра. 1823-1831

Ночью 17 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха составит —6…—11°C, местами до —17 °C.

Днем возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду, местами порывы 15−18 м/с. Воздух прогреется до —3… +2 °C.

ИА REGNUM ранее сообщало, 17 февраля в Татарии прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные часы преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью составит —9…—14 ˚С, при прояснениях до —19 ˚С. днем потеплеет до —3…—8 ˚С.

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