Барун-Хемчикский район, Тува, , 14:05 — REGNUM В Туве спасатели вручили благодарственные письма трём жителям села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района за спасение детей 2, 3 и 5 лет при пожаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Огонь jonel hanopol

Возгорание произошло 8 февраля в одной из квартир двухэтажного дома. По счастливой случайности в этот момент сотрудница Центра занятости населения Александра Лундуп позвонила родителям детей. На звонок ответил ребёнок, который плача сообщил о начавшемся пожаре.

Женщина тут же позвонила в спасательную службу, после чего сообщила знакомым, которые работали в магазине рядом с горящей квартирой о происшествии. Двое мужчин немедленно побежали на помощь, однако входная дверь оказалась заперта на замок.

«Далее они выломали решётку балкона, разбили оконное стекло и проникли в квартиру, где обнаружили малолетних детей, которые находились в спальной комнате. Смелые мужчины вывели их на улицу, после передали прибывшим на место происшествия экстренным службам», — отметили в ведомстве.

Детей осмотрели врачи, госпитализация им не потребовалась. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание в течение двух минут.

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