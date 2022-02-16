Вашингтон, 16 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Поисковые запросы в Google с именем модели Джулии Фокс выросли почти на 100%. Об этом 16 февраля пишет Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

По словам инсайдера издания, краткосрочный роман Фокс и рэпера Канье Уэста (Йе) добавил ей популярности, что позволит ей «заработать миллионы» долларов. На данный момент модель получает по $100 тыс. (более 7,6 млн рублей) за каждое публичное появление — один рекламный пост Фокс в Instagram теперь оценивается в $50 тыс. (более 3,8 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2022 года Джулия Фокс и Канье Уэст расстались спустя два месяца отношений. Пользователи Сети обвинили рэпера в том, что он использовал модель ради привлечения внимания бывшей жены, предпринимательницы Ким Кардашьян.