Вашингтон, 16 февраля 2022, 14:13 — REGNUM Американский сериал «Эйфория» ставит новые рекорды. Информацию об этом приводит портал Collider 16 февраля.
Так, шестой эпизод второго сезона проекта собрал более 5,1 млн зрителей, что на 20% превысило результат предыдущей серии. Примечательно, что подобный показатель покорился сериалу даже несмотря на трансляцию Супербоула-2022 в то же время.
Напомним, что премьера нового сезона «Эйфории» состоялась 9 января 2022 года. Подобно первому сезону, продолжение сериала включило в себя восемь различных эпизодов.
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