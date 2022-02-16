Вашингтон, 16 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Американский сериал «Эйфория» ставит новые рекорды. Информацию об этом приводит портал Collider 16 февраля.

Скриншот YouTube Сериал «Эйфория»

Так, шестой эпизод второго сезона проекта собрал более 5,1 млн зрителей, что на 20% превысило результат предыдущей серии. Примечательно, что подобный показатель покорился сериалу даже несмотря на трансляцию Супербоула-2022 в то же время.

Напомним, что премьера нового сезона «Эйфории» состоялась 9 января 2022 года. Подобно первому сезону, продолжение сериала включило в себя восемь различных эпизодов.