Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор экс-полицейским. Их снова будут судить за изнасилование 22-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд

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На оправдательный приговор была подана апелляционная жалоба. Свердловский областной суд постановил отменить в отношении троих экс-полицейских оправдательный приговор. Уголовное дело снова рассмотрит суд первой инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в 2019 году. Мужчин обвиняли в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Во время первого суда бывшие полицейские получили длительные сроки. Им назначили от 6 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Однако обвинительный приговор отменили из-за показаний свидетельницы, утверждавшей, что правоохранителей оговорили. Теперь дело рассмотрят в третий раз.