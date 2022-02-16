Псков, , 14:11 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Псковской области с диагнозом COVID-19 поместили 80 человек, что на 14 пациентов меньше, чем сутками ранее, сообщили 16 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным же регионального оперштаба, в регионе за сутки зафиксировали 925 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 45 случаев больше, чем за 14 февраля. Только в Пскове выявили 417 случаев заболевания ковидом.

Губернатор области Михаил Ведерников отметил, что в регионе «зафиксирован новый очаг — на территории Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Погорелово».

За сутки на Псковщине скончались от COVID-19 семь человек, что ровно настолько же больше, чем за предыдущие сутки, когда в области был зафиксировали нулевой показатель смертности.

По выздоровлению с больничного выписан за сутки 151 человек. Это на 17 бывших ковид-пациентов больше, чем за предыдущие сутки. В регионе до сих пор фиксируют спад показателя выздоровления.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 85 041 случай заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины смерти, скончались 1518 человек, а выздоровели 73 735 человек.

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