Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В столице Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении супругов, обманывавших интернет-покупателей по всей России. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу Чебоксары.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали супруги, которые являются уроженцами одного из соседних государств и временно проживали в Москве. По данным следствия, в течение двух лет они создавали интернет-сайты с объявлениями о продаже по невысокой цене обуви, одежды и парфюмерии известных брендов, а в реальности отправляли товар более низкого качества.

«Например, вместо брендовых кроссовок присылали дешёвые угги», — говорят в полиции, отмечая, что потерпевшие оплачивали заказ наложенным платежом.

В качестве пострадавших по делу проходят жители 16 регионов: Чувашии, Марий Эл, Башкирии, Татарии, Краснодарского края, а также Курской, Курганской, Ростовской, Вологодской, Кемеровской, Самарской, Челябинской, Иркутской, Омской, Саратовской и Владимирской областей. Чувашские полицейские установили причастность обвиняемых к 58-ми фактам мошенничества на 219 тыс. рублей.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество по предварительному сговору»). Материалы переданы в суд.

Правоохранители призывают жителей перед оплатой заказа проверять сайт продавца — в частности, прочитать отзывы о работе, узнать дату создания домена.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии зарегистрирована новая схема обмана с кредитами: жертвой стала чебоксарская пенсионерка, которая поверила лжеполицейским о якобы незакрытом кредите.

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