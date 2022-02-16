Чита, , 14:02 — REGNUM В Забайкальском крае в первую неделю февраля 2022 гола отмечено снижение средних минимальных цен на говядину от 1 до 3% и максимальных на 1−3%, средняя цена составляет от 100 до 102 рублей за килограмм. Об этом сегодня, 16 февраля, информирует региональная служба по тарифам и ценообразованию.

Говядина Alpha

Вместе с тем, по наблюдаемым средним минимальным ценам на картофель произошёл рост от 1 до 4%. Также подорожала соленая рыба (от 1 до 3%). В среднем, её продают от 100 до 105 рублей за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 29 ноября по 6 декабря 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил — 5,4%, огурцы свежие — 4,4%.

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