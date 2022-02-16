Брюссель, , 14:02 — REGNUM Положительный результат допинг-теста получил двукратный обладатель Кубка мира по велокроссу бельгиец Тун Артс. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба команды Baloise Trek Lions, за которую он выступает.

Допинг Vladmedicina.ru

В организме 28-летнего спортсмена обнаружен летрозол, который применяется для борьбы с раком молочной железы.

Артс сказал, что никогда раньше не слышал о таком препарате, и сейчас пытается понять, как он мог попасть в его организм.

В настоящее время Артс временно отстранён от выступлений за команду. Окончательное решение будет принято после вскрытия допинг-пробы «Б».

Артс является двукратным обладателем Кубка мира по велокроссу (2019, 2020) и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира.