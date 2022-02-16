Ташкент, , 14:02 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам поддержки животноводческой отрасли. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Президент отметил, что продолжающаяся пандемия, изменение климата и нехватка воды, приводят к росту цен на продукты питания во всем мире. По его словам, такие продукты, как мясо, молоко и яйца, составляют 30 процентов ежедневных потребительских расходов населения.

«Одна из важных причин, по которой я провожу сегодняшнее совещание — это отсутствие глубокого анализа показателей деятельности каждой области и района», — сказал президент.

Мирзиёев раскритиковал глав регионов за то, что «у них нет четкого представления о том, насколько высок спрос на мясную, молочную и яичную продукцию в области или районе, и какую планомерную работу необходимо провести в 2022 году, чтобы удовлетворить этот спрос».