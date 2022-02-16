Омск, , 14:01 — REGNUM Приём заявлений на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2022 году завершён. Как сообщили ИА REGNUM 16 февраля в правительстве Омской области, в регионе определились самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в этом году.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе на участие в экзаменах зарегистрировались почти 9 тысяч человек. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку (обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании). В этом году его планируют сдать около 8,7 тысячи участников.

Экзамен по математике профильного уровня выбрали более 4,3 тысячи участников, базового уровня — 4,2 тысячи.

Самым популярным предметом по выбору традиционно становится обществознание (более 4 тысяч человек). На втором месте — физика (свыше 2,3 тысячи человек), на третьем — биология (почти 1,7 тысячи). Информатику выбрали 1,5 тысячи человек. Также около 1,5 тысячи человек будут сдавать историю.

Самым популярным среди иностранных языков остаётся английский (более 900 участников). На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 19 человек, по французскому — трое, по китайскому — шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ЕГЭ будут сдавать 10 297 участников.

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