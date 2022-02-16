Уфа, , 14:02 — REGNUM Двух оперуполномоченных территориального управления полиции осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дубинка полицейского Bernhard Staerck

В суде было установлено, что в г. Стерлитамак в производстве у следователя находилось уголовное дело по факту кражи мобильного телефона у женщины.

Зимой 2020 года один из фигурантов уголовного дела установил лицо, которое пользовалось данным телефоном.

«Получив от гражданина отказ сознаться в хищении, желая добиться признательных показаний, полицейский нанес последнему несколько ударов рукой и ногой по голове и туловищу», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что помимо этого, в январе прошлого года обвиняемые установили, что местная жительница пользуется ранее найденным мобильным телефоном. Они убедили ее, что она совершила преступление и предложили помочь избежать уголовной ответственности. За свои услуги фигуранты уголовного дела получили 40 тысяч рублей. Деньги они потратили на свои нужды.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и мошенничества.

Свою вину подсудимые не признали. В результате суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком от трех до шести лет, с испытательными сроками три года и пять лет. Кроме этого один из полицейских лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, с него было взыскано в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры планируют обжаловать приговор из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания.