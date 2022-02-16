Москва, , 14:00 — REGNUM Госдума 16 февраля намерена принять поправки, согласно которым российские компании получат возможность стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, то есть в «русских офшорах». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, поправки предложены ко второму чтению в законопроект о экспериментальном режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки уточняют правила приобретения и утраты российской организацией статуса международной холдинговой компании, а также предусматривают условия применения международными холдинговыми компаниями пониженных налоговых ставок.

Сейчас провести редомициляцию (перерегистрацию) в рамках деофшоризациии российской экономики в специальных административных районах возможно только для компаний с иностранной юрисдикцией — в порядке редомициляции они приобретают статус международных холдинговых компаний.

Согласно поправкам, российские компании также смогут получить этот статус, если компания создана до 1 января 2018 года и находится на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании в одном из САР (остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области).