Москва, 16 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. У банковских переводов в цифровых рублях между гражданами России есть и плюсы, и минусы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Испытания цифрового рубля в России успешно стартовали: первые участники тестирования платформы «госкрипты», как её называют в народе, смогли открыть так называемые цифровые кошельки и провести операцию перевода цифровых рублей с кошелька на кошелёк, а также поменять свои обычные (фиатные) рубли на модные цифровые.

В российских СМИ новости об этих испытаниях звучат красиво и круто — гордость за нашу страну переполняет, когда осознаёшь, что мы не бензоколонка для развитых стран, а настоящая высокотехнологичная цифровая держава

У замечательного цифрового рубля, который будет «эмитироваться» и регулироваться Банком России, больше плюсов, чем минусов. Однако минусы в будущем могут оказаться достаточно существенными.

Например, для банков, на депозитах в которых окажется недостаточно выгодным держать традиционные (фиатные) деньги, когда появятся цифровые рубли, которые каждый их владелец фактически будет хранить в самом Банке России, без посредников.

Возможно, к радости малого и среднего бизнеса, страдающего от банковских комиссий, в прошлое уйдёт услуга эквайринга. Но производители pos-терминалов и электронных касс будут не рады отказу от такой услуги, да и банки лишатся важной составляющей своего дохода.

При этом цифровой рубль не позволит решить проблему ни высокой инфляции, не дефляции — на товарные цены цифровизация национальной валюты не повлияет никак. Не поможет новая прекрасная цифровая валюта откладывать сбережения тем гражданам, у кого зарплата ниже прожиточного минимума, и острую для России проблему социального неравенства она не решит.

Да и статус мировой резервной валюты цифровой рубль не получит — для этого нужно больше оснований, чем перемена формы его существования.

Ну, а если ФРС США успеет к моменту всеобщего «оцифрования» нашего «деревянного» рубля запустить свой цифровой доллар, а ЕЦБ — цифровой евро, не исключено, что угроза санкций США и ЕС против российского рубля по-прежнему не будет устранена.

Просто под санкциями могут оказаться не отдельные банки, а сам Центробанк, и нам «вражеские» центральные банки теоретически могут запретить использовать не только фиатные доллары или евро, а ещё и цифровые.

Но этот мрачный сценарий может стать реальным не скоро, а в более отдалённом будущем.

Пока так далеко вперёд загадывать не нужно, нужно просто посмотреть, как будут тестироваться пилотные проекты как российского цифрового рубля, так и государственных цифровых валют других стран», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк и российские банки с 15 февраля начали тестирование платформы цифрового рубля. Первые переводы в цифровых рублях между гражданами проведены успешно.

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