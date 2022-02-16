Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение выпустило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу на четверг, 17 февраля, в связи с ожидаемым усилением ветра до 17 м/с. Кроме того, на дорогах Северной столицы будет гололедица.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 февраля в Петербурге будет облачная погода, осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами в прибрежных районах порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +1…+3 градуса.

В пятницу, 18 февраля, характер погоды не изменится. Ветер ночью южный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.