Москва, 16 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля примет участие в коллегии МЧС РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Официальный представитель Кремля уточнил, что глава государства причет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

«Во второй половине дня Путин займется внутренними делами. МЧС проводит сегодня расширенное заседание коллегии, и в режиме видеоконференции президент примет участие — выступит и заслушает доклад временно исполняющего обязанности министра», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день, 17 февраля, президент России Владимир Путин будет принимать участие в расширенном заседании коллегии МВД РФ. Во время заседания будут подведены итоги работы российских органов внутренних дел за минувший год, а также определены приоритеты в их работе на 2022 год.