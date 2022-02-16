Москва, 16 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В России давно назрел вопрос систематизации очередей на улучшение жилищных условий. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

«Надо серьёзно заниматься очередниками. Могу сказать свой личный опыт в Татарстане министром и работой в Москве заммэром. Когда мы стали проверять очередников, оказалось, что 20% очередников — не нуждающиеся. И что один и тот же очередник стоит в разных программах. У нас, к сожалению, единой базы очередников нету. И мы своей задачей в стратегии развития это ставим с Минстроем: привести всё-таки все наши льготные программы к порядку, к оценке», — заявил Хуснуллин.

По официальным данным, средний срок ожидания в очереди — 20 лет, отметил он.